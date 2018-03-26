Жители Строгино сами пишут иконы для местного храма
В храме Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино на северо-западе Москвы местные жители самостоятельно расписывают иконостас.
Иконы пишутся самими прихожанами, которые обучаются мастерству в прихрамовой иконописной школе.
Храм представляет собой однокупольное шатровое здание, созданный по индивидуальному проекту.
Также отмечается, что строение является первым православным храмом в районе Строгино, передает Interfax.
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