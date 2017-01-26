Жители Швеции возмущены прямым эфиром изнасилования с участием мигрантов

Первые полосы шведских газет посвящены шокирующей истории о групповом изнасиловании, транслировавшемся беженцами из Афганистана в прямом эфире в социальных сетях.

Как ни старались власти страны смягчить ситуацию, им не удалось скрыть от общественности, что двое из трех фигурантов дела - граждане Афганистана, причем один из них уже был судим за незаконный оборот наркотиков и избиение.

- Тебя изнасиловали только что, — говорит он в камеру и смеется, - сообщают «Вести.Ру».

Адвокаты настаивают, что на самом деле никакого насилия не было, все это лишь глупая шутка, тем более что первая часть видео, после просмотра которой ни у кого не должно было остаться никаких сомнений, была удалена с сайта соцсети.

- В распоряжении полиции есть фото и видеоматериалы. Но у нас нет той части, где якобы совершается изнасилование, — заявил прокурор города Уппсалы Магнус Берггрен.

В Интернете — только жуткие фотографии. У одного из насильников в руках револьвер. Второй срывает с жертвы одежду и валит ее на кровать. Третий весело фотографируется на фоне происходящего.

Изнасилование в прямом эфире было доступно 60 тысячам человек — участникам закрытой группы. Одна из зрительниц и сообщила о том, что происходит, в полицию.