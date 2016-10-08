Жители России производят 5 миллиардов тонн отходов ежегодно

В России ежегодно образуется более пяти миллиардов тонн отходов. Причем, более половины из них приходится на Сибирский округ.

"Более трети всех экологических правонарушений составляют нарушения в области обращения с отходами. Отсутствие в регионах современной инфраструктуры в области обращения с отходами серьезно усложняет решение задач по обеспечению экологической безопасности государства", - сообщил замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

На сегодня в государственный реестр объектов размещения отходов по России включено более четырех тысяч площадок. Такого количества катастрофически не хватает, сообщает ТАСС.