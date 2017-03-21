Жители России будут платить за тепло отдельно

Председатель комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и коммунальному хозяйству Галина Хованская предложила внести оплату за поставляемое жителям РФ тепло по отдельным счетам.

По ее мнению, россияне должны вносить ежемесячную плату напрямую ресурсоснабжающим компаниям, а в платежке нужно указывать фактическую стоимость услуги.

Хованская пояснила, что цены на поставляемые тепловые ресурсы в ряде регионов России сильно завышены.

«Каждый регион сегодня устанавливает свои нормативы на отопление. В Москве и Подмосковье за «однушку» люди платят 600 рублей в месяц за счет дотаций из казны, но в глубинке и удаленных регионах страны оплата происходит на уровне 100 процентов, тем самым в платежке за тепло указываются суммы в несколько тысяч рублей в месяц», - приводит Oane.ws слова депутата.

Хованская полагает, что сокрытие суммы за отопление в общей квитанции недопустимо, так как граждане не могут вычислить, сколько реально стоит тепло.

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