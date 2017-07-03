Жители поселка «31 Октября» блокировали трассу под Клином

Сотни жителей Клина перекрыли Ленинградское шоссе с требованием вернуть в город горячую воду.

Жители жаждут видеть главу города – Сокольскую Алену Дмитриевну с целью решения вопроса.

До этого жители поселка хотели собраться на общее дворовое собрание для решения проблемы, но, не дождавшись никакой реакции со стороны властей, вышли на большую дорогу, сообщает Kommersant.

Поселок «31 Октября» расположен вдоль федеральной трассы М-10 – Ленинградское шоссе к северо-западу от центра города Клин.