Жители поселка «31 Октября» блокировали трассу под Клином

Сотни жителей Клина перекрыли Ленинградское шоссе с требованием вернуть в город горячую воду.

Жители жаждут видеть главу города – Сокольскую Алену Дмитриевну с целью решения вопроса.

До этого жители поселка хотели собраться на общее дворовое собрание для решения проблемы, но, не дождавшись никакой реакции со стороны властей, вышли на большую дорогу, сообщает Kommersant.

Поселок «31 Октября» расположен вдоль федеральной трассы М-10 – Ленинградское шоссе к северо-западу от центра города Клин.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Экс-министр обороны Украины ждет взрывов в России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО