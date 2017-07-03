Жители поселка «31 Октября» блокировали трассу под Клином
Сотни жителей Клина перекрыли Ленинградское шоссе с требованием вернуть в город горячую воду.
Жители жаждут видеть главу города – Сокольскую Алену Дмитриевну с целью решения вопроса.
До этого жители поселка хотели собраться на общее дворовое собрание для решения проблемы, но, не дождавшись никакой реакции со стороны властей, вышли на большую дорогу, сообщает Kommersant.
Поселок «31 Октября» расположен вдоль федеральной трассы М-10 – Ленинградское шоссе к северо-западу от центра города Клин.
Следующая новость Экс-министр обороны Украины ждет взрывов в России
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии