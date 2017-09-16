Жители Подмосковья посадят около 1,6 млн деревьев в рамках акции «Наш лес»
Жители Московской области принимают участие в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево».
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», в ней участвуют сотрудники образовательных и медицинских учреждений, волонтеры, журналисты и горожане.
Центральной площадкой акции в этом году был выбран Щелковский район. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт мероприятию, выстрелив из сигнального пистолета.
На открытии акции побывали хоккеист, первый заместитель председателя Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов и фигуристка Татьяна Навка.
Ранее стало известно, что в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» будет высажено около 1,6 млн деревьев.
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