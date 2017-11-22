Жители Подмосковья дадут имена новым автобусам

Мострансавто запустило конкурс на самые яркие и оригинальные прозвища для новых автобусов, которые вышли на маршруты Московской области.

Автобусы оснащены системой климат-контроля и видеонаблюдения, что помогает водителю следить за посадкой и высадкой пассажиров. Все транспортные средства оборудованы аппарелями или лифтами для колясочников.

Как сообщает пресс-служба предприятия, жителям области предложили придумать имена для четырех марок автобусов: ЛиАЗ 5292-60, ЛиАЗ 5250 «Вояж», ПАЗ «Вектор NEXT» и Газель NEXT, передает «Подмосковье сегодня».

Имя должно подчеркивать внешние данные, подходить по «характеру», и отражать поведение на дороге.