Жители Подмосковья дадут имена новым автобусам
Мострансавто запустило конкурс на самые яркие и оригинальные прозвища для новых автобусов, которые вышли на маршруты Московской области.
Автобусы оснащены системой климат-контроля и видеонаблюдения, что помогает водителю следить за посадкой и высадкой пассажиров. Все транспортные средства оборудованы аппарелями или лифтами для колясочников.
Как сообщает пресс-служба предприятия, жителям области предложили придумать имена для четырех марок автобусов: ЛиАЗ 5292-60, ЛиАЗ 5250 «Вояж», ПАЗ «Вектор NEXT» и Газель NEXT, передает «Подмосковье сегодня».
Имя должно подчеркивать внешние данные, подходить по «характеру», и отражать поведение на дороге.
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