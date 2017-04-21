Жители подмосковного села Молоди выступили против стройки в историческом месте

Жители села Молоди в Чеховском районе начали борьбу против строительства складского комплекса на месте, где происходило историческое сражение.

Одна из активисток Ирина Пыльнова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Молодинская битва, произошедшая в XVI веке, приравнивается историками по масштабу к Куликовскому и Бородинскому сражениям. Усадьбе «Молоди» некоторое время назад присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести».

Проект строительства частично затрагивает места, связанные с событиями в истории страны. Кроме того, присутствие комплекса значительно ухудшит экологическую обстановку, поскольку предполагает интенсивное движение автомобильного транспорта.

В администрации сельского поселения Любучанское, в состав которого входят Молоди, изданию сообщили, что 25 апреля пройдут публичные слушания, касающиеся проекта строительства. Их итоги будут направлены разработчику проекта.

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