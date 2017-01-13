Жители Петербурга протестуют против передачи Исаакиевского собора РПЦ

На Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге проходит акция протеста против решения властей города передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской православной церкви.

Протестующие ведут диалог с депутатами Законодательного собрания Петербурга, транспаранты и плакаты, а также мегафоны для звукоусиления не используются, - сообщает корреспондент ТАСС с места события.

На площади собралось несколько десятков человек, данные от ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ожидаются после завершения мероприятия.

Перед собравшимися выступили депутаты местного парламента Борис Вишневский и Максим Резник, которые подтвердили намерение бороться за отмену решения Смольного.

Ранее стало известно, что собор передадут в безвозмездное пользование на 49 лет Русской православной церкви в лице Московского патриархата, при этом он останется в собственности Петербурга.

Тем временем, в Петербурге продолжается сбор подписей под петицией об отмене данного решения, под документом уже поставили подписи более 160 тысяч человек.

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