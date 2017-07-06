Жители Пермского края против частных детских садов

Общественники Пермского края написали письмо на имя президента России Владимира Путина, попросив разрешить ситуацию с частными детскими садами.

Речь идет о некоммерческой организации «Институт РОСТа», которая создает сеть детских садов в Куединском районе. Она получает субсидии из бюджета, поэтому плата для родителей такая же как в муниципальных детских садах. Однако по словам общественников, детсады «Института РОСТа» работают в помещениях, непригодных для детей – бывших зданиях магазинов и кафе. Кроме того, организация занимается приписками для получения средств.

«Нам не хочется верить, что убогое новаторство нашего министра Кассиной (насовать детишек в опасные для здоровья нелицензированные частные сады или развозить по деревням за 20 км вместо строительства нормальных муниципальных садов) и есть государственная политика», - цитирует URA.RU послание к главе государства. Авторы отметили, что диалога с чиновницей у них не получилось.

В «Институте РОСТа» обвинения в свой адрес опровергли. Активность общественников в организации объяснили близостью губернаторских выборов, усмотрев в их действиях личный интерес авторов обращения.

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