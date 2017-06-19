Жители ЛНР остались без украинских паспортов
Гражданам Украины, проживающим на территории ЛНР, отказывают в получении украинских паспортов, сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.
Как уточняется в материале, отделения государственной миграционной службы Украины, действующие в подконтрольной Киеву части Луганской области, прекратили выдачу украинских паспортов лицам, проживающим в ЛНР.
По словам сотрудника Северодонецкого отдела «нацполиции», выдача паспортов приостановлена по распоряжению начальника «Управления государственной миграционной службы Украины в Луганской области» Юрия Скиртача.
Отмечается, что запрет действует на получение паспорта лицами в возрасте от 25 до 45 лет, сообщает агентство Regnum.
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