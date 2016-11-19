Жители Оклахомы подали иск против 27 нефтекомпаний из-за землетрясений

Жители американского города Пауни в штате Оклахома обвинили 27 нефтедобывающих компаний в возникновении землетрясений в регионе, подав иск в суд.

В иске говорится, что нефтекомпании закачивали в скважины сточные воды, зная о том, что этот метод может вызывать землетрясения.

Землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в сентябре, стало в Оклахоме самым мощным с ноября 2011 года. Сумма иска не уточняется, сообщает ТАСС.