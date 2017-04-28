Жители Одессы ответили флешмобом на слова Скрипки о гетто
Одесситы устроили флешмоб в ответ на заявлении музыканта Олега Скрипки о том, что украинцев, не овладевших государственным языком, следует отправлять в гетто.
Жители города фотографируются у заключенной в колючую проволоку скрипки и с плакатом #яговорюнарусском. Эти фото размещаются соцстях с аналогичным хештегом, передает Украина.ру.
В числе организаторов акции депутаты местного областного совета Виталий Саутенков и Виктор Баранский. Они отметили, что заявление Скрипки является выражением общей политики, которая направлена на культивирование нетерпимости к тем, чья точка зрения отличается от официальной.
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