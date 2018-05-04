Жители Нижнего Новгорода добились пересмотра счетов ЖКХ

Жителям Автозаводского района Нижнего Новгорода при помощи митинга удалось обратить на себя внимание региональных властей.

Власти города заявили, что ситуация будет урегулирована в интересах жителей и в соответствии с законом в самое ближайшее время.

По счетам ЖКХ будет проведена дополнительная проверка и сделана корректировка платы за отопление, при этом до окончания процедуры потребителям рекомендовано не платить за дополнительные начисления.

3 мая жители Автозаводского района Нижнего Новгорода с утра перекрыли проспект Ильича в районе станции метро «Парк культуры» фурой с прицепом.

Граждане митингуют из-за необоснованного, по их мнению, доплат по квитанциям ЖКХ – их обязали доплатить за отопление от 1,5 до 12 тысяч рублей якобы по системе перерасчета, передает «NN.ru».

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