Жители Москвы увидят звездопад

Жители и гости российской столицы смогут увидеть первый весенний звездопад 22 апреля, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«С 16 по 25 апреля ожидается активность метеорного потока Лириды», - сообщили астрономы.

Уточняется, что наибольшая активность придется на 21:00 по московскому времени. Ожидаемое количество — 10—18 метеоров в час.

Лириды — один из самых старых действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2,5 тысячи лет, сообщает RT.