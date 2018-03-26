Жители Москвы увидят звездопад
Жители и гости российской столицы смогут увидеть первый весенний звездопад 22 апреля, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
«С 16 по 25 апреля ожидается активность метеорного потока Лириды», - сообщили астрономы.
Уточняется, что наибольшая активность придется на 21:00 по московскому времени. Ожидаемое количество — 10—18 метеоров в час.
Лириды — один из самых старых действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2,5 тысячи лет, сообщает RT.
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