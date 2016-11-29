Жители Москвы продолжают нести цветы к посольству Кубы

Москвичи и гости столицы продолжают нести цветы к посольству Кубы в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Многие из них оставляют записи в открытой в посольстве Книге памяти. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» отмечает, что поток посетителей не иссякает по вечерам. Почтить память Кастро и проститься с ним россияне смогут до 4 декабря.

Кастро скончался на прошлой неделе в возрасте 90 лет. На его родине объявлен девятидневный траур. На церемонию прощания на Кубе отправлена российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.