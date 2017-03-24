Жители Мариуполя сообщают о мощных взрывах в разных концах города

В первой половине дня 24 марта в центре Мариуполя прозвучало несколько мощных взрывов. Они слышны с разных концов города.

«Было слышно два звука взрыва с интервалом в 10-15 минут. От взрывной волны закрылись двери», — цитирует «Русская весна» сообщение местной жительницы в социальных сетях.

Украинские власти пока никак не комментируют эту информацию.