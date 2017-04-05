Жители Кирова прикрыли коврами ямы на дорогах
Жители Кирова, возмущенные плохим состоянием дорог в городе, прикрыли все ямы коврами.
В середине марта прошлого года подобную акцию провели активисты Нововятска, а в апреле активисты Кирова покрыли ямы холодным асфальтом и раскрасили «заплатки"» узорами дымковской игрушки.
В 2017 году Кировская область получит 625 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», который предусматривает ремонт городских дорог, сообщает «РИА Новости».
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