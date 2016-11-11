Жители Калифорнии хотят провести референдум о выходе из состава США
Жители американского штата Калифорния хотят провести референдум о выходе из состава США. Как отмечается в материале, калифорнийцы намерены добиться референдума о независимости путем гражданской инициативы.
Так, если петицию подпишет достаточное количество избирателей, вопрос об организации плебисцита включат в бюллетень для голосования.
По словам авторов инициативы, референдум может состояться весной 2019 года.
- У Калифорнии более развитая экономика, чем у Франции, а население больше, чем у Польши. По разным показателям Калифорния способна сравниться и потягаться с целыми государствами, а не просто с другими 49 штатами, — приводит «РИА Новости» цитату из сообщения, опубликованного сайте yescalifornia.org.
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