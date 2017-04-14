Жители домов-памятников культуры ищут деньги на ремонт

Россияне, проживающие в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, не могут профинансировать капитальный ремонт зданий.

По данным «Парламентской газеты», около 13 тысяч объектов культурного наследия являются многоквартирными домами, находящимися в аварийном состоянии и нуждающимися в дополнительном финансировании.

Отмечается также, что стоимость капремонта таких зданий значительно выше, чем обычного многоквартирного дома, так как не каждая организация может проводить реставрацию. Кроме того, необходимо использовать особые материалы. В итоге, определить конечную стоимость ремонтных работ не представляется возможным, а большинство жильцов просто не смогут потянуть такую дополнительную финансовую нагрузку.

Согласно действующему законодательству, жильцы домов — объектов культурного наследия должны поддерживать их в надлежащем техническом состоянии за свой счет.

В конце марта Российская ассоциация реставраторов обратилась в Правительство, Минкультуры и Минстрой с просьбой выделить дополнительные средства на ремонт многоквартирных домов, которые входят в список объектов культурного наследия. Сейчас финансирования на реставрацию этих зданий просто нет.

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