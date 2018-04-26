Жители Дальнего Востока зарастают горами мусора

Жители различных регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) выражают возмущение в социальных сетях по поводу огромных куч мусора, которые появились на дорогах и во дворах.

В селе Анисимовка Приморского края люди давно требовали убрать свалку, которая располагалась прямиком на туристическом маршруте, обезображивая уникальную природу приморской глубинки.

Свалку закрыли, но новую не построили. Село и окрестности зарастают мусором.

Жители Владивостока также жалуются на смоги дыма от мусоросжигательных заводов. Город производит порядка 250 тысяч тонн отходов. В 2017 году активисты насчитали там 12 крупных несанкционированных свалок.

Ситуация там по-прежнему не решена.

Жители Биробиджана возмущены тем, что гостей города огромная мусорная куча встречает прямо на въезде в город.

Местные активисты выявили сразу несколько несанкционированных помоек у городской стелы.

Проблема свалок — как легальных, но не отвечающих никаким современным нормам, так и незаконных — одна из серьезнейших проблем Дальнего Востока, отмечает Regnum.

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