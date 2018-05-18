Жителей Воронежской области затерроризировали комары
Нескольким десяткам человек потребовалась медицинская помощь.
В частности, в Павловском районе к врачам обратились 40 человек, из которых более 30 – дети. Все они жаловались на сильный зуд, отеки и расчесы.
Медики поясняют, что аллергическую реакцию вызывают антикогаулянты – вещества, выделяемые комарами при укусу. В особо тяжелых случаях они могут привести к отеку Квинке, от которого человек может задохнуться.
В Роспотребнадзоре по региону нашествие комаров объяснили сильным паводком. В сочетании с теплой погодой он создает идеальные условия для размножения насекомых, передает РИА «Новости».
Следующая новость Экс-чиновника Министерства культуры посадили в СИЗО
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии