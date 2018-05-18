Жителей Воронежской области затерроризировали комары

Нескольким десяткам человек потребовалась медицинская помощь.

В частности, в Павловском районе к врачам обратились 40 человек, из которых более 30 – дети. Все они жаловались на сильный зуд, отеки и расчесы.

Медики поясняют, что аллергическую реакцию вызывают антикогаулянты – вещества, выделяемые комарами при укусу. В особо тяжелых случаях они могут привести к отеку Квинке, от которого человек может задохнуться.

В Роспотребнадзоре по региону нашествие комаров объяснили сильным паводком. В сочетании с теплой погодой он создает идеальные условия для размножения насекомых, передает РИА «Новости».