Жителей Волоколамска лечили в недостроенной больнице

В подмосковном Волоколамске пациентов лечат в недостроенной больнице, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Общероссийского народного фронта».

По данным активистов движения, медучреждение расположено на Рижское шоссе, дом 41.

При проверке выяснилось, что половину больницы так и не достроили. На одной стороне здания нет отопления и оконных блоков, стена между блоками промерзает, однако лечебное учреждение ввели в эксплуатацию.

Руководители больницы рассказали, что недостроенная часть находится в частной собственности.

Активисты ОНФ обратились в региональные Минздрав и Минстрой, чтобы выяснить, как объект ввели в эксплуатацию, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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