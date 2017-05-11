Жителей Тюменской области эвакуируют из-за паводка
Из-за паводка, наводнившего в городе Ишим Тюменской области один из районов, эвакуируют жителей.
В результате паводка в районе Серебрянка оказались подтоплены более четырех тысяч домов, в основном дачных. Эвакуировано 420 человек, в том числе свыше 100 детей.
11 мая рано утром из-за высокого давления начался подмыв местной дамбы в районе садового товарищества «Энергетик». В зону подтопления попали сразу восемь улиц.
Покинуть опасную зону можно самостоятельно с конечной остановки транспорта «Ермака» и городского автовокзала. Созданы семь пунктов временного размещения, сообщает РИА Новости.
10 мая в подобной ситуации оказались жители Кировского района из-за резкого подъема воды в реке Вятка.
Город Ишим расположен на левом берегу реки Ишим (левый приток Иртыша) в лесостепной зоне Западной Сибири (в пределах Ишимской равнины). В окрестностях города расположен памятник природы федерального значения — Синицинский бор. С севера город ограничен правым берегом реки Карасуль.
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