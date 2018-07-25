Жителей российских городов превратят в селян

Россияне смогут рассчитывать на господдержку, занимаясь сельхозпроизводством на землях в соседних регионах, сообщила член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Светлана Максимова.

Соответствующий законопроект депутат намерена внести на рассмотрение палаты в осеннюю сессию.

Целью законопроекта, по ее словам, является уравнять в правах граждан России, которые занимаются сельхозпроизводством.

Индивидуальных предпринимателей предлагается регистрировать не по месту прописки землепользователя, а по месту его деятельности, так как именно регион постановки на учет в ФНС является определяющим при назначении аграриям субсидии.

Для наглядности Максимова привела в пример обратившегося к ней жителя Москвы, который хочет развить дело в Тверской области.

«В Тверском регионе ему не дают субсидию, потому что зарегистрирован в Москве. А здесь он ее получить не может из-за отсутствия сельхозземель», — уточнила законодатель в беседе с «Парламентской газетой».