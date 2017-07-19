Жителей России посчитают в 2020 году
Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года, а в 2018 году состоится пилотное обследование.
Такое решение было принято по итогам совещания, которое прошло под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Минэкономразвития поручено подготовить проекты постановления о проведении Всероссийской переписи населения и пробной переписи населения.
Граждане России смогут принять участие в переписи населения самостоятельно заполнив переписной лист. Также информацию будут собирать с помощью специальных планшетов. Кроме того, переписчики будут приходить к людям на дом, сообщает экспертный канал «Федерал пресс».
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