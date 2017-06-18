Жителей России ожидают 10 лет холода

Синоптики Росгидромета предсказывают, что в ближайшие десять лет россиян ожидает холодное лето. Причиной такого явления они называют глобальное потепление.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда, в настоящее время в Россию стали чаще дуть арктические холодные ветры. Он предполагает, что такая ситуация будет длиться не менее 10 лет. Вильфанд пояснил: «Нормальных средних температур будет меньше, а вот чередование дождливых и засушливых периодов все больше».

Он добавил, что также возможна теплая погода в зимнее время года и заморозки в летний период. Главный синоптик страны заявил, что июль порадует жителей центральных регионов России теплой погодой, которая на несколько градусов будет превышать норму.