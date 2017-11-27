Жителей Пушкино шокировал скелет человека

Жители подмосковного города Пушкино были шокированы выставленным на балкон частного дома скелетом человека.

По словам представителя пресс-службы муниципалитета, Никаких жалоб по поводу скелета в местную администрацию не поступало.

Местные жители, комментируя инцидент, сообщили, что прохожие не на шутку пугаются, когда видят скелет человека, стоящий на балконе, однако сами отшучиваются: «Откройте уже балкон, Саня замерз!».

Частный дом с необычным «жильцом» расположен на Акуловой горе в Пушкино, где находится дача-музей поэта Владимира Маяковского, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».