Жителей Пушкино шокировал скелет человека
Жители подмосковного города Пушкино были шокированы выставленным на балкон частного дома скелетом человека.
По словам представителя пресс-службы муниципалитета, Никаких жалоб по поводу скелета в местную администрацию не поступало.
Местные жители, комментируя инцидент, сообщили, что прохожие не на шутку пугаются, когда видят скелет человека, стоящий на балконе, однако сами отшучиваются: «Откройте уже балкон, Саня замерз!».
Частный дом с необычным «жильцом» расположен на Акуловой горе в Пушкино, где находится дача-музей поэта Владимира Маяковского, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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