Жителей Подмосковья проверят на сахар и холестерин

Жители Московской области смогут измерить индекс массы тела, артериальное и внутриглазное давление, а также уровень глюкозы и холестерина в рамках акции «Здоровый город», которая пройдет седьмого апреля в городах Подмосковья, сообщает пресс-служба зампреда областного кабмина Ольги Забраловой.

Также жители смогут обследовать сердце с помощью кардиовизора, проверить показатели внешнего дыхания и уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Акция пройдет в Серпухове, Луховицах, Дзержинском, Жуковском, Королеве, Пушкино, Солнечногорске, Егорьевске, Красногорске, Одинцово, Долгопрудном, Кашире, Балашихе, Ногинске и Наро-Фоминске, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».