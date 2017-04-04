Жителей Подмосковья проверят на сахар и холестерин
Жители Московской области смогут измерить индекс массы тела, артериальное и внутриглазное давление, а также уровень глюкозы и холестерина в рамках акции «Здоровый город», которая пройдет седьмого апреля в городах Подмосковья, сообщает пресс-служба зампреда областного кабмина Ольги Забраловой.
Также жители смогут обследовать сердце с помощью кардиовизора, проверить показатели внешнего дыхания и уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе.
Акция пройдет в Серпухове, Луховицах, Дзержинском, Жуковском, Королеве, Пушкино, Солнечногорске, Егорьевске, Красногорске, Одинцово, Долгопрудном, Кашире, Балашихе, Ногинске и Наро-Фоминске, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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