Жителей Подмосковья ждет подорожание «коммуналки»

С 1 июля текущего года жители Подмосковья будут платить за услуги ЖКХ порядка восьми с половиной тысяч рублей в месяц, сообщила председатель комитета по ценам и тарифам в регионе Наталья Ушакова.

По ее словам, в среднем тарифы на коммуналку подрастут на 3,9 процента. Так, электричество станет дороже на 5 процентов, теплоснабжение - на 3,6 процента, за водоотведение придется платить на 3,8 процента больше, а за газ - на 3,4 процента.

«Средний платеж за квартиру в 54 квадратных метра будет составлять 8513 рублей», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Ушаковой.