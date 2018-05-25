Жителей Подмосковья ждет подорожание «коммуналки»
С 1 июля текущего года жители Подмосковья будут платить за услуги ЖКХ порядка восьми с половиной тысяч рублей в месяц, сообщила председатель комитета по ценам и тарифам в регионе Наталья Ушакова.
По ее словам, в среднем тарифы на коммуналку подрастут на 3,9 процента. Так, электричество станет дороже на 5 процентов, теплоснабжение - на 3,6 процента, за водоотведение придется платить на 3,8 процента больше, а за газ - на 3,4 процента.
«Средний платеж за квартиру в 54 квадратных метра будет составлять 8513 рублей», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Ушаковой.
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