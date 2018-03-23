Жителей Новосибирска накормят рекордно длинным пирожным

Новосибирские кондитеру приготовят ко Дню города пирожное, длина которого составит 125 метров.

По словам мэра Анатолия Локтя – это один из сюрпризов, приготовленных властями горожанам. Он выразил уверенность в профессионализме местных кондитеров и их способности справиться с этой задачей, поскольку они неоднократно завоевывали призовые места на международных конкурсках.

Кроме того, у них уже есть подобный опыт – на 120-летие города было приготовлено 90-метровое пирожное, отмечает «ФедералПресс».

День города в Новосибирске будет отмечаться 24 июня. В 2018 году ему исполняется 125 лет.