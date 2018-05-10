Жителей Нижневартовска пугает горящая свалка

В Нижневартовске горит свалка. Местные жители опасаются отравлений продуктами горения.

В соцсетях они отмечают, что дым от пожара напоминает извержение вулкана. Нижневартовцев беспокоит возможная перемена направления ветра, поскольку «яды испаряются тоннами в воздух», сообщает Ura.ru.

В главке МЧС по региону подтвердили информацию о возгорании и добавили, что пожарные расчеты уже работают над его ликвидацией.