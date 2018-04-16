Жителей Московского региона обеспечат качественной водой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение по обеспечению жителей столичного региона качественной питьевой водой.

Уточняется, что сотрудничество позволит загрузить имеющиеся производственные мощности и повысить эффективность работы АО «Мосводоканал».

По словам Андрея Воробьева, в настоящее время 12 процентов воды в Подмосковье поступает из Москвы. Теперь этот процент увеличится до 16 процентов.

Таким образом, еще порядка 400 тысяч жителей Московской области будут обеспечены качественной питьевой водой.

Ежедневно на станциях очистки воды проводится более шести тысяч анализов. На водоисточниках, станциях водоподготовки и на городских сетях установлено свыше 450 автоматических анализаторов, непрерывно контролирующих основные параметры качества, сообщает «360».