Жителей Бескудниково первыми переселят в новые дома в рамках реновации

Жители московского района Бескудниково, чьи дома попали в программу реновации, первыми переедут в новые квартиры уже во второй половине 2017 года, сообщил журналистам заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, власти Москвы располагают пятью тысячами квартир для переселения жителей в рамках программы реновации жилого фонда.

Он также отметил, что на данный момент в распоряжении столицы есть примерно 30 строящихся площадок, где работает городское предприятие КП «УГС».

В программу реновации вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях, сообщает «РИА Новости».