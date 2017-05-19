Жителей Бескудниково первыми переселят в новые дома в рамках реновации
Жители московского района Бескудниково, чьи дома попали в программу реновации, первыми переедут в новые квартиры уже во второй половине 2017 года, сообщил журналистам заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
По его словам, власти Москвы располагают пятью тысячами квартир для переселения жителей в рамках программы реновации жилого фонда.
Он также отметил, что на данный момент в распоряжении столицы есть примерно 30 строящихся площадок, где работает городское предприятие КП «УГС».
В программу реновации вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях, сообщает «РИА Новости».
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