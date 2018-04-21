Житель Югры под видом кофе сбывал неизвестное вещество

Против бизнесмена из Сургута возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» за продажу кофе неизвестного происхождения.

В ходе очередного рейда полиция зафиксировала факт продажи нелицензированного товара. Были изъяты около 1400 упаковок кофе марки «Нескафе», передает агентство «URA.RU». В настоящее время продукт проверяют эксперты.

По данным УМВД по ХМАО, правообладателям нанесен ущерб в размере 350 тыс. рублей. Предпринимателю грозит до шести лет тюрьмы.

«Установлено, что в представленном на исследование товаре, имеются признаки несоответствия, он не производился и не ввозился на территорию Российской Федерации и является контрафактным, а также произведен с нарушениями требований к маркировке и упаковке изделий», - сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

В феврале 2017 года житель Пермской области был приговорен к трем годам лишения свободы условно за производство, сбыт и хранение коньячной продукции.

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