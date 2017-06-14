Житель Югорска пожаловался на оскорбление чувств пастафариан

Житель Югорска Владимир Ситников пожаловался на то, что ему отказали в выдаче паспорта из-за религиозных убеждений.

На своей странице в Facebook он пояснил, что подал заявку на получение документа через сайт «Госуслуги». Она была одобрена, но в УФМС города Каменска Пензенской области паспорт не выдали. По словам Ситникова, все дело в фото, сопровождавшем заявку. На нем он изображен с дуршлагом на голове.

Гражданин пояснил, что он является пастафарианцем и такой головной «убор» - традиционный для этой религии. Ситников утверждает, что лишился не только паспорта, но и временного удостоверения. Он заявил, что намерен жаловаться.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области пообещали во всем разораться и прокомментировать инцидент позднее, сообщает URA.RU.

Пастафарианство – пародийная религия, появившаяся в США чуть более 10 лет назад. Название происходит от сочетания слов «растафарианство» и «паста», которым в итальянском языке обозначает макаронные изделия.

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