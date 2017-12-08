Житель Ямала купил несуществующие биткоины

Житель Губкинского на Ямале потерял 80 тысяч рублей, купив у мошенников несуществующие биткойны.

Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что 18 октября 2017 года потерпевший нашел в Сети объявление о продаже оборудования для преобразования криптовалюты и оформил заказ.

Он получил на электронную почту данные банковской карты для оплаты заказа. После того как мужчина перевел по указанным реквизитам 80 тысяч рублей, продавец пропал.

Следственное отделение ОМВД России по Губкинскому возбудило уголовное дело по признакам мошенничества, сообщает Ura.ru.