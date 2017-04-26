Житель Вязьмы сжег супругу живьем, показывая фокус
Житель города Вязьма Смоленской области во время распития спиртных напитков в квартире решил показать супруге трюк «выдувания огня изо рта», закончившийся трагедией.
В отношении 33-летнего жителя Вязьмы (его имя не называется) возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает Lenta.ru.
Мужчина набрал в рот спиртосодержащую жидкость и поднес к губам зажигалку, после чего подул на огонь. В результате огонь попал на сидящую рядом супругу, которая получила сильные ожоги, занимающие практически 90 процентов площади тела.
Через три дня она скончалась в больнице. Мужчине грозит срок до двух лет лишения свободы.
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