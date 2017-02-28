Житель Воронежа покупал любимой украшения на украденные у ее отца деньги

Житель Воронежа украл у 66-летнего местного жителя 180 тысяч рублей, чтобы подарить дочери потерпевшего ювелирные украшения, сообщили в главном управлении МВД по области.

По данным полиции, пенсионер сразу заподозрил в краже 34-летнего возлюбленного своей дочери, которая несколько раз при молодом человеке доставала коробку с «заначкой» своего отца. Воспользовавшись моментом, злоумышленник несколько раз брал деньги из сбережений пенсионера. Полиция выяснила, что деньги исчезли в период с 24 декабря 2016 года по 24 февраля 2017 года.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Выяснилось, что он ранее уже был судим за аналогичные преступления. Мужчина признался, что похищал имущество пенсионера, а деньги тратил на личные нужды и украшения для возлюбленной.

Возбуждено дело по статье «кража», предусматривающей до десяти лет лишения свободы, сообщает «РИА Новости».