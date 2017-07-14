Житель Владивостока скончался от укуса клеща
Во Владивостоке пожилой мужчина умер после того, как его укусил клещ. К летальному исходу привело несвоевременное обращение за медпомощью.
Мужчина обнаружил насекомое и сдал его в лабораторию. При этом пострадавшего от укуса проинформировали, что клещ опасен. Однако мужчина не стал сразу обращаться к медикам.
В больницу он попал в крайне тяжелом состоянии. Спасти ему жизни так и не удалось, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на главного санитарного врача Приморья Дмитрия Маслова.
Специалисты настоятельно рекомендуют всем пострадавшим от укусов клещей обращаться к медикам в течение суток после происшествия, поскольку насекомые могут быть переносчиками опасных заболеваний.
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