Житель Великобритании совершил самоубийство из арбалета
Житель британского города Плимут в графстве Девон Мартин Бонд свел счеты с жизнью довольно экзотичным образом, застрелившись из арбалета.
Полицейские обнаружили труп мужчины на квартире, где он проживал, со стрелой в голове. Рядом с ним лежали фотографии, на которых он был изображен с женой и дочерью. В квартире звучала песня, воспроизведение которой он поставил на повтор перед тем как застрелиться. Предсмертной записки Бонд не оставил.
Правоохранители установили, что мужчина увлекался историей средневековья. Кроме арбалета в его коллекции старинных вещей был палаш, сообщает Daily Mail.
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