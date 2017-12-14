Житель Великобритании совершил самоубийство из арбалета

Житель британского города Плимут в графстве Девон Мартин Бонд свел счеты с жизнью довольно экзотичным образом, застрелившись из арбалета.

Полицейские обнаружили труп мужчины на квартире, где он проживал, со стрелой в голове. Рядом с ним лежали фотографии, на которых он был изображен с женой и дочерью. В квартире звучала песня, воспроизведение которой он поставил на повтор перед тем как застрелиться. Предсмертной записки Бонд не оставил.

Правоохранители установили, что мужчина увлекался историей средневековья. Кроме арбалета в его коллекции старинных вещей был палаш, сообщает Daily Mail.