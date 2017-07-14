Житель Тверской области продает грязь с «Нашествия»

Грязь с рок-фестиваля «Нашествие» предлагается как вместилище позитивных эмоций и средство от серых трудовых будней.

Предложение о продаже грязи появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений. Подавший его житель Тверской области, оценил 0,5 литра необычного товара в тысячу рублей. Впрочем, при наличии спроса, он готов отправлять покупателям трехлитровые банки с грязью, сообщает «Экономика сегодня».

Рок-фестиваль «Нашествие» проходил в Тверской области с 7 по 9 июля. Все это время в регионе не прекращались дожди, которые буквально затопили фестивальные площадки. Грязь на «Нашествии» стала объектом множества шуток среди пользователей интернета.