Житель Тверской области продает грязь с «Нашествия»
Грязь с рок-фестиваля «Нашествие» предлагается как вместилище позитивных эмоций и средство от серых трудовых будней.
Предложение о продаже грязи появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений. Подавший его житель Тверской области, оценил 0,5 литра необычного товара в тысячу рублей. Впрочем, при наличии спроса, он готов отправлять покупателям трехлитровые банки с грязью, сообщает «Экономика сегодня».
Рок-фестиваль «Нашествие» проходил в Тверской области с 7 по 9 июля. Все это время в регионе не прекращались дожди, которые буквально затопили фестивальные площадки. Грязь на «Нашествии» стала объектом множества шуток среди пользователей интернета.
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