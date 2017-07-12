Житель Твери продает грязь с «Нашествия»

На сайте Avito появилось объявление о продаже «целебной тверской грязи» с фестиваля «Нашествие», прошедшего с 7 по 9 июля в Тверской области.

За баночку 0,5 литра продавец просит тысячу рублей.

«Просто были на «Нашествии», видели, сколько там было грязи, как люди на нее реагировали — купались в грязи, плясали, мазались ей. Я думаю, что у многих это будет положительные эмоции вызывать», — рассказал предприимчивый житель Твери в беседе с Life.

Для более активной продажи «бизнесмен» заказал наклейки «Целебная тверская грязь», а продукцию расфасовал в банки.

Ежегодный рок-фестиваль «Нашествие» в этом году посетили 200 тысяч человек. Во время проведения мероприятия шли ливневые дожди, в результате которых 900 автомобилей увязли в грязи и смогли выбраться со стоянки только при помощи трактора и спецтехники МЧС.

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