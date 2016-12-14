Житель Туапсе устроил дебош на борту рейса Сочи-Москва

Экипаж самолета, выполнявшего рейса Сочи-Москва, сообщил в транспортную полицию о пассажире-хулигане на борту.

Правоохранители прибыли на борт приготовившегося к вылету воздушного судна и задержали одного из пассажиров – жителя Туапсе. По словам командира экипажа, он, предположительно находясь в состоянии опьянения, оскорблял других пассажиров и пилотов.

Дебошир отказался проходить экспертизу на состояние опьянения и был доставлен в дежурную часть. Его привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство» и назначили штраф, передает РИА «ФедералПресс».