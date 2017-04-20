Житель Томской области отослал Медведеву полученную прибавку к пенсии
Житель поселка Белый Яр в Томской области Виктор Смирнягин, возмущенный мизерной прибавкой к пенсии в 60 рублей, отправил ее премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Об этом пенсионер рассказал в письме, присланном в КПРФ. Он отметил, что работники почты долго не хотели принимать у него перевод, но Смирнягин все-таки добился своего. За отправку перевода он заплатил 133 рубля, а в сообщении главе кабмина написал «Село-столице – похмелиться».
Смирнягин призвал других пенсионеров последовать его примеру, в надежде на то, что правительство услышит, «ежели закидаем их этими копейками».
1 апреля на 0,38% были дополнительно проиндексированы страховые пенсии — выплаты неработающим пенсионерам, а социальные – на 1,5%.
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