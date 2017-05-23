Житель Татарстана откусил нос соседу

Житель Татарстана Денис Голобородько в ссоре откусил своему соседу по общежитию кончик носа, обезобразив лицо пострадавшего.

Инцидент произошел из-за того, что потерпевший громко выяснял отношения с супругой и мешал спать соседу, проживающему в соседней комнате. Проснувшись, мужчина сделал замечание шумевшим супругам, после чего вытащил соседа в коридор, обхватил оппонента руками и откусил ему кончик носа.

Виновник происшествия полностью признал свою вину, и суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».