Житель Татарстана откусил нос соседу
Житель Татарстана Денис Голобородько в ссоре откусил своему соседу по общежитию кончик носа, обезобразив лицо пострадавшего.
Инцидент произошел из-за того, что потерпевший громко выяснял отношения с супругой и мешал спать соседу, проживающему в соседней комнате. Проснувшись, мужчина сделал замечание шумевшим супругам, после чего вытащил соседа в коридор, обхватил оппонента руками и откусил ему кончик носа.
Виновник происшествия полностью признал свою вину, и суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».
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