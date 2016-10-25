Житель Таджикистана приговорен к 20 годам тюрьмы за убийство российского военного
Суд в Таджикистане приговорил местного жителя Ахлиддина Машрабова к 20 годам тюремного заключения, он признан виновным в убийстве российского военного Алексея Буенкова.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Сторона обвинения требовала приговорить мужчину к 22 годам тюрьмы. Подсудимый обвинялся по статьям 104 (убийство) и 237 (хулиганство) УК Таджикистана.
Сорокалетний военнослужащий 201-й российской военной базы был убит в ночь на 31 июля во время бытовой ссоры с местным жителем в ресторане «Карина» в городе Курган-Тюбе - административном центре Хатлонской области.
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