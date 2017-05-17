Житель Ставрополя нашел в бочке тротиловые шашки
Житель Ставрополя обнаружил в поле металлическую бочку с тротиловыми шашками весом 1 кг.
Он сообщил, что находку обнаружил, занимаясь поиском исторических артефактов. После чего он вызвал полицию, сообщает ТАСС.
Сотрудники Росгвардии, также прибывшие на место находки, выудили из бочки шашки, к которым было прикреплено устройство в виде петарды с огнепроводным шнуром.
Территория обнаружения взрывчатых веществ была оцеплена, шашки обезврежены.
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