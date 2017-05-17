Житель Ставрополя нашел в бочке тротиловые шашки

Житель Ставрополя обнаружил в поле металлическую бочку с тротиловыми шашками весом 1 кг.

Он сообщил, что находку обнаружил, занимаясь поиском исторических артефактов. После чего он вызвал полицию, сообщает ТАСС.

Сотрудники Росгвардии, также прибывшие на место находки, выудили из бочки шашки, к которым было прикреплено устройство в виде петарды с огнепроводным шнуром.

Территория обнаружения взрывчатых веществ была оцеплена, шашки обезврежены.