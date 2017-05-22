Житель Сочи выиграл в «Гослото» 364 миллиона рублей

Рекордный денежный приз в размере 364 млн 685 тысяч 787 рублей был разыгран в системе «Гослото». Это абсолютный рекорд российских лотерей.

Банк сорвал житель города Сочи в лотерее «6 из 45», который приобрел билет за 700 рублей.

В 2943-м счастливом тираже выпали следующие числа: 11, 44, 26, 3, 22, 34.

Обладатель билета за выигрышем пока не обратился, сообщает ТАСС.