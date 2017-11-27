Житель США собрал ракету у себя в гараже

Житель США Майк Хьюз собрал у себя в гараже самодельную ракету, чтобы доказать, что Земля плоская.

Он планировал подняться на высоту 600 метров, чтобы опровергнуть округлость Земли, однако не смог получить разрешение на взлет в Бюро по управлению государственными и общественными землями США.

«Так всегда происходит, когда имеешь дело с любым государственным агентством», — сказал 61-летний изобретатель.